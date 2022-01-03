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تصاعد في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-03T14:21:49+0000
تصاعد في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ عاودت أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في اقليم كوردستان الى التصاعد النسبي بعد تسجيل وزارة الصحة الكوردستانية يوم الاثنين، ست وفيات و175 اصابة جديدة بالفيروس خلال يوم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة فق نيوز، بأن الموقف الوبائي خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية أجرت مختبراتها 3794 فحصا، اظهرت اصابة  175 شخصا الفيروس في جميع مناطق الاقليم، مقابل اكتساب 119 الشفاء خلال المدة ذاتها، فيما تأكد تسجيل 6 وفيات جديدة خلال المدة ذاتها.

واجمل البيان الوزاري عدد الأشخاص الذين تم حجرهم خلال المدة الماضية بـ٢١٨٧١ شخصا تم إخراجهم بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما كان عدد الاشخاص الذين تم فحصهم منذ ظهور الفيروس في الاقليم ٣٦٧٦٤٥٧ شخصا، أظهرت الفحوصات اصابة ٣٨١١١٦ منهم، كما تم التأكد من شفاء ٣٧٢٤٣٣ مصابا منهم، وفيما بقي ١٥٦١ مصابا تحت العناية الطبية، بلغ عدد المصابين الذين فقدوا حياتهم جراء مضاعفات الفيروس ٧١٢٢ توزعوا جميع مناطق الاقليم.

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