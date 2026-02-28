قصف يستهدف المطار الدولي وقاعدة عسكرية اميركية في اربيل

شفق نيوز - اربيل

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، اليوم السبت، بتعرض مطار اربيل الدولي الى هجومين متتاليين لم تعرض طبيعتهما إذا ما كانت بالصواريخ أو الطائرات المسيرة.

وأضاف أن أعمدة الدخان تصاعدت في محيط المطار إثر الهجومين، تزامناً مع جولة من تبادل القصف بين القوات الأمريكية والإسرائيلية من جهة، وإيران من جهة أخرى.

فيما علمت الوكالة من مصادر مطلعة، أن قاعدة "حرير" الجوية التي تضم قوات أمريكية تعرضت لقصف صاروخي، حيث سُمع دوي أربعة انفجارات عنيفة في المناطق المحيطة بالقاعدة، دون ورود تقارير فورية عن حجم الخسائر.