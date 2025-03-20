تصادم مروع بين شاحنتين في السليمانية يخلّف ضحايا.. صور

شفق نيوز/ لقي سائق مصرعه وأصيب آخر بجروح في حادث سير مروع وقع اليوم الخميس، على الطريق الرابط بين جمجمال والسليمانية، إثر تصادم بين شاحنتين.

وذكرت مديرية مرور محافظة السليمانية، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على إحدى المركبتين، مما أدى إلى وقوع التصادم.

وأضافت المديرية أن الفرق المتخصصة هرعت إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن طريق جمجمال – السليمانية يشهد بين الحين والآخر حوادث مرورية مميتة، وسط دعوات متكررة لتشديد الرقابة المرورية وتعزيز إجراءات السلامة على هذا الطريق الحيوي.