"تصادم ثلاثي" على طريق كلار- كفري ينتهي بإصابة شخصين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور إدارة كرميان، بإقليم كوردستان اليوم الخميس، عن وقوع حادث مروري خطير على طريق كلار-كفري قرب ناحية رزكار، الحادث أسفر عن إصابة شخصين بجروح متفاوتة بعد تصادم ثلاث سيارات، وتم نقلهما على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب تفاصيل البيان، الذي ورد لوكالة شفق نيوز والصادر عن مديرية مرور إدارة كرميان، أن الحادث وقع بعد عصر اليوم الخميس، نتيجة اصطدام سيارة من طراز نيسان ماكسيما وأخرى نيسان باثفايندر وسيارة شحن ثقيل.

وأضاف البيان؛ أن التصادم وقع على الطريق المؤدي إلى شارع الأنفال، حيث كانت السيارات متجهة نحو قضاء كفري.

وبين أن المصابين، أحدهما سائق سيارة الباثفايندر والآخر راكب في الماكسيما، تتراوح أعمارهما بين مواليد 1969 و1999، وحالتهما الصحية لا تزال تحت المراقبة الطبية في المستشفى.

من جهتها، باشرت فرق المرور تحقيقاتها في مكان الحادث لتحديد الأسباب الحقيقية للتصادم، حيث أشارت التقديرات الأولية إلى أن الحادث قد يكون ناتجًا عن السرعة الزائدة أو عدم الالتزام بقواعد المرور.

و تُعد منطقة كلار-كفري من أكثر الطرق حيوية في إقليم كردستان، حيث تشهد حركة مكثفة للشاحنات والسيارات، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث المرورية.

وقد دعت مديرية المرور مرارًا السائقين إلى توخي الحذر، خاصة في المناطق التي تشهد ازدحامًا مروريًا كبيرًا، والالتزام بقواعد السلامة لتجنب الحوادث التي قد تؤدي إلى إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأضافت المديرية في بيانها أنها مستمرة في مراقبة حركة المرور على هذا الطريق وإجراء التعديلات اللازمة للحد من الحوادث، بما في ذلك تكثيف الدوريات المرورية وتعزيز التوعية بأهمية القيادة الآمنة.

وفي سياق منفصل؛ أعلنت مديرية مرور دربنديخان في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن قبل قليل، فقد سائق شاحنة من نوع "ميتسوبيشي كانتَر" كانت محملة بفاكهة الرمان السيطرة عليها، وانقلبت داخل نفق دربنديخان. الحادث أسفر فقط عن أضرار مادية دون وقوع إصابات.