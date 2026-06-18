تشييع مهيب للطفلة رقية من حلبجة إلى كربلاء.. استقبال شعبي مؤثر على طول الطريق (صور)

شفق نيوز- حلبجة

انطلق موكب تشييع جثمان الطفلة رقية، يوم الخميس، من محافظة حلبجة باتجاه مدينة كربلاء، وسط أجواء من الحزن العميق ومشاهد مؤثرة عكست حجم التعاطف الشعبي مع الحادثة التي هزت الرأي العام في العراق وإقليم كوردستان.

واصطف العشرات من أهالي ناحيتي خورمال ومنطقة شهرزور على جانبي الطريق لاستقبال موكب التشييع وتوديع الطفلة، حاملين الورود ومعبّرين عن مواساتهم لعائلتها في مصابها الأليم.

وأظهرت مشاهد التشييع تجمعات كبيرة للمواطنين الذين وقفوا في طوابير طويلة على امتداد الطريق، في مشهد إنساني مؤثر جسّد حجم التضامن الشعبي مع عائلة الفقيدة، التي تحولت قصتها خلال الأيام الماضية إلى قضية شغلت الشارع العراقي.

وكانت فرق الإنقاذ قد تمكنت من العثور على جثمان الطفلة رقية بعد عمليات بحث مكثفة استمرت عدة أيام في منطقة أحمد آوا السياحية بمحافظة حلبجة، قبل أن يُنقل جثمانها إلى كربلاء ليوارى الثرى هناك بحضور ذويها وعدد من المواطنين والمسؤولين.

وأثارت وفاة الطفلة موجة واسعة من الحزن والتعاطف، فيما تحولت مراسم التشييع إلى محطة إنسانية عبّر خلالها الأهالي عن تضامنهم مع عائلة الفقيدة ومشاركتهم آلامها، في مشهد اختلطت فيه الدموع بالدعوات والورود على امتداد طريق الرحلة الأخيرة.