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تشييع مقاتلين اثنين من "وحدات حماية الشعب" في ديرك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-05T10:55:15+0000
تشييع مقاتلين اثنين من "وحدات حماية الشعب" في ديرك

شفق نيوز/ شيع عشرات المدنيين وموظفي المؤسسات المدنية في الإدارة الذاتية جثماني اثنين من مقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة (YPG - YPJ) إلى مثواهما الأخير في مقبرة "خبات" بمدينة ديرك الكوردية أقصى شمال شرق سوريا.

وقال المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب في بيان، إن ثلاثة من مقاتليها فقدوا حياتهم في أوقات متفرقة بمدينة الحسكة وهم: دستان روني - جوان آمد - شرفان حسكة.

وأوضح المركز أن "دستان فقدت حياتها إثر إصابتها بمرض عضال، وأن المقاتلين جوان آمد، وشرفان حسكة، فقدا حياتهما إثر حادث سير في مدينة الحسكة".

يذكر إن مقبرة خبات ديرك تضم جثامين (921 ) مقاتلا من وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي فقدوا حياتهم منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

ووحدات حماية الشعب هي الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، وتشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" المتحالفة مع الولايات المتحدة لمحاربة داعش.

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