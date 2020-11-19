تشييع جثمان محافظ أربيل الى مثواه الأخير

شفق نيوز/ بدأت مراسم مهيبة يوم الخميس لتشييع جثمان محافظ أربيل فرصت صوفي الذي فارق الحياة بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وحضر مراسم استقبال جثمان صوفي كل من: رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وقوباد طالباني نائب رئيس وزراء الاقليم، ورئيسة البرلمان ريواز فائق، ومحافظ السليمانية هفال ابو بكر، ومحافظ دهوك علي تتر اضافة الى مجموعة من المسؤولين الحكوميين والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية.

وتوفي صوفي في تركيا حيث كان يتلقى العلاج هناك طيلة مدة 30 يوما قبل أن توافيه المنية، وقد نُقلت جثمانه على متن طائرة خاصة الى أربيل.

وسيوارى جثمان صوفي الثرى لمثواه الاخير في مقبرة "الشيخ أحمد" في مدينة أربيل.

وتوفي صوفي المحافظ الحادي والاربعين لأربيل صباح امس الاربعاء، عن عمر ناهز 42 عاماً جراء اصابته بمضاعفات كورونا.

وصوفي من مواليد عام 1978 من اهالي قضاء جومان شمالي محافظة أربيل، وحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة صلاح الدين.

و مارس الراحل التدريس في الجامعة قبل ان يصبح عضوا في برلمان اقليم كوردستان عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وشغل ايضا منصب عضو في لجنة الاصلاح التي شكلها الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.

وانتخب مجلس محافظة اربيل العام الماضي صوفي محافظاً لأربيل خلفاً لنوزاد هادي الذي شغل المنصب 15 عاماً.