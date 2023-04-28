تشويه قبور وحرق "قرآن" في أحد أقدم مقابر أربيل (صور)

شفق نيوز / شهدت أحد أقدم المقابر في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، حالة تشويه "مجهولة الفاعل" لعدد من قبور الموتى.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، بصور خاصة للمقبرة، أظهرت تحطيم وتشويه شواهد عدد من القبور في مقبرة (شيخ عمر) الواقعة وسط سوق مدينة أربيل.

كما جاء في أحد المشاهد، إحراق المصحف (القرآن) ورميه على الأرض، في حالة غير مسبوقة تشهدها مدينة أربيل.

ووفق مراسل الوكالة، فإن المقابر قديمة جداً، وتضم في معظم أرضها رفات عائلات تركمانية، مرجحاً أن يصل عدد القبور المشوهة إلى "50 قبراً".