تشوه الصورة وتهدف للترند.. شرطة السليمانية تعتزم مقاضاة صفحات ومواقع الكترونية "مغرضة"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، عزمها إقامة دعاوى قضائية ضد بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية لنشرها اخباراً أمنية "عارية عن الصحة" تهدف لجذب المشاهدات.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية شرطة محافظة السليمانية النقيب سركوت أحمد في حديث لوكالة شفق نيوز إن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية الخبرية تنشر بين الحين والآخر أخباراً عارية عن الصحة وبعيدة كل البعد عن الوضع الحالي في السليمانية بهدف جذب المشاهدات على حساب الحقيقية".

واضاف ان "تلك الصفحات والمواقع الالكترونية تعمل على تشويه صورة السليمانية وتريد أن تنقل صورة غير حقيقية حول الوضع في المحافظة وهذا يعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة"، مؤكداً أن أي "خبر يُنقل يجب أن يكون من مصدر متعلق بالحدث ويجب الاستئناس برأي المؤسسة الأمنية حول الأحداث الأمنية لكن الكثير من الأخبار التي يتم نشرها في تلك الصفحات والمواقع لا يتم فيها الاستعانة بأي مصدر أمني أو مسؤول وهذا مخالف لقوانين العمل الصحفي ويخدش في مصداقية الخبر".

وبين ان "مديرية الشرطة وعن طريق قنواتها الإعلامية تقوم بنشر كل الأحداث الأمنية للرأي العام وكذلك من خلال القنوات الإعلامية والمواقع الإخبارية".

وأوضح المتحدث باسم مديرية شرطة محافظة السليمانية أن "المديرية تعتزم تقديم شكاوي قضائية لدى الادعاء العام على تلك الصفحات والمواقع كونها تعمل على تشويه الحال في السليمانية".

وكانت مواقع اخبارية وصفحات تواصل اجتماعية نقلت خبرا مفاده مقتل امرأة "منقبة" في إحدى المناطق التابعة للسليمانية دون ذكر اي تفاصيل او اي مصدر رسمي أو أمني، ما أثار تساؤلات عن طبيعة الحادث وتفاصيله، في وقت نفى المتحدث الرسمي باسم مديرية شرطة محافظة السليمانية الخبر وأكد عدم تسجيل أي حالة قتل مماثلة.