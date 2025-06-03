تشمل 550 عائلة يومياً.. "روانگە" تطلق حملة لتوزيع المياه في أربيل (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "روانگە" الخيرية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إطلاق حملة لتوزيع المياه تستهدف عدداً من أحياء مدينة أربيل عاصمة الإقليم، التي تعاني حالياً من أزمة نقص في المياه.

وبحسب بيان للمؤسسة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن هذه الحملة تأتي دعماً لمشروع الطوارئ الخاص بالمياه الذي تنفذه حكومة إقليم كوردستان، وستستمر إلى حين استكمال المشروع وربط المناطق المتضررة بشبكة المياه الرئيسية. وتشمل الأحياء المستفيدة من هذه المبادرة: شاوێس، فەرمانبەران، قەڵای نوێ، وبنەسڵاوە.

وبموجب هذه الحملة، تقوم مؤسسة "روانگە" يومياً بتوفير مياه نظيفة لـ550 عائلة، ومن المقرر أن يستمر هذا الجهد لمدة ثلاثة أشهر، بهدف ضمان وصول المياه بشكل منتظم ومستدام إلى الأسر الأكثر احتياجاً.

و"روانگە" هي مؤسسة غير حكومية تقول إنها تطمح لرفع مستوى التعليم وجعله في متناول الجميع، كما تعمل على تقديم الخدمات وبناء القدرات.

وتأسست مؤسسة "روانگە" عام 2013، ووصلت إلى أكثر من 3 ملايين شخص من خلال برامج المساعدات الإنسانية والتعليم وتنمية المجتمع.

ويقع المقر الرئيسي لمؤسسة "روانگە" في اربيل، وتشمل أنشطتها ومشاريعها أنحاء العراق كافة ضمن أربعة قطاعات رئيسية هي التعليم والشباب والبيئة والفئات المستضعفة.