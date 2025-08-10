تشمل 10 آلاف شخص.. إقليم كوردستان يعتزم منح المتقاعدين مكافأة نهاية خدمة

شفق نيوز– السليمانية

أوضح اتحاد المتقاعدين في إقليم كوردستان، يوم الأحد، مستجدات صرف مكافأة الستة أشهر المخصصة للمتقاعدين بعد إحالتهم إلى التقاعد، والتي تصرف عبر مكاتب التقاعد في كل محافظة، مبينا أنها ستشمل نحو 10 آلاف متقاعد في عموم الإقليم.

وقال المتحدث باسم الاتحاد صادق شيخ عثمان لوكالة شفق نيوز، إن "المكافأة صُرفت فقط في محافظة السليمانية، فيما لم تُصرف حتى الآن في أربيل ودهوك".

وأضاف أن "أكثر من 30 ألف متقاعد في أربيل ودهوك لم يتسلموا المكافأة، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على إحالتهم للتقاعد"، مبيناً أن "قيمتها تعادل رواتب ستة أشهر وتُعد مستحقة منذ بدء التقاعد".

وأشار شيخ عثمان إلى أن "صرف المكافأة لا يرتبط بالحكومة الاتحادية، وإنما يتم من ميزانية مكاتب التقاعد المحلية"، لافتاً إلى أن "وزارة المالية في الإقليم طلبت صرفها، لكن لم يتم التنفيذ سوى في السليمانية".

وبحسب المتحدث، فإن "صرف المكافأة سيشمل نحو 10 آلاف متقاعد في عموم الإقليم، بينهم أكثر من 2300 في محافظة السليمانية".