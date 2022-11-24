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تشكيل "مجلس أعلى لإقليم كوردستان".. الاتحاد الوطني يحشد الأحزاب الكوردية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-24T18:49:25+0000
تشكيل "مجلس أعلى لإقليم كوردستان".. الاتحاد الوطني يحشد الأحزاب الكوردية

شفق نيوز/ طالب الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الخميس، بضرورة تشكيل مجلس أعلى للإقليم، بمشاركة جميع الأحزاب الكوردية، لإدارة القضايا المصيرية المتعلقة بالإقليم.

جاء ذلك، خلال اجتماع للأطراف السياسية الكوردية، الذي عقد بدعوة من بافيل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إذ شهد بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية، الاقتصادية والأمنية في الإقليم خاصة، والعراق عامة.

وشدد المجتمعون، بحسب البيان، على ضرورة "تعزيز وتنمية العلاقات بين القوى والأطراف الكوردية وضرورة اتخاذ خطوات فعلية عاجلة لحل المشكلات.

ووفقاً للبيان، اتفقت آراء المجتمعين، على "تهيئة الأرضية الملائمة لتوسيع واستمرار اجتماعات الأطراف السياسية الكوردستانية، فضلا عن تطوير العلاقات وتوحيد القوى والطاقات بعيداً عن النظرة الحزبية، من أجل التوصل إلى حلول ناجعة للمشكلات التي تواجه واقع العراق والإقليم، والتغلب على التحديات الراهنة".

وفي جانب آخر من الاجتماع، أكد المجتمعون كافة، على "مواصلة الحوار بين القوى السياسية، بهدف التوصل الى مشروع كوردستاني مشترك للوحدة الوطنية".

ووجد المجتمعون، ضرورة في العمل على "تأسيس المجلس الأعلى للإقليم، بمشاركة جميع الأطراف لاتخاذ القرارات اللازمة وإيجاد الحلول المناسبة لجميع المشكلات والقضايا التي لها أبعاد وطنية وقومية، وتم اعتبار هذه الخطوة عاملاً للحفاظ على وحدة الصف، وحماية تجربة إقليم كوردستان، وتحقيق الرفاهية لجماهير شعب كوردستان، وتقوية وصون كيان الإقليم.

وخلص المجتمعون، إلى التشديد على ضرورة "استتباب الأمن والاستقرار، وسيادة القانون ومؤسسات الدولة، ومحاربة الفساد، ومنع هدر المال العام وإنجاح عملية الإصلاح الحقيقي".

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