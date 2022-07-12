تشكيل لجنتين لإيجاد الحلول.. اتفاق مرتقب بين الحزبين الكورديين حول انتخابات برلمان الإقليم

شفق نيوز/ كشف مستشار رئيس إقليم كوردستان، زيرك كمال، يوم الثلاثاء، ان الاجتماعات ستستمر بين الاحزاب الكوردية حتى الوصول لاتفاق حول الانتخابات البرلمانية في كوردستان، ومن ثم تحديد موعد جديد لإجرائها.

وقال كمال لوكالة شفق نيوز؛ إنه "تم تشكيل لجنتين، الاولى من قبل الاحزاب الكوردية، والثانية من قبل رئاسة الإقليم، وفي حال توصل الأحزاب إلى اتفاق ستقوم اللجنتان بتقديم تقريرهما إلى رئاسة الاقليم بهدف التوصل لاتفاق نهائي".

واشار الى ان "هناك خلافات بشأن الانتخابات والمفوضية وقانون الانتخابات لكن هناك أمل بتوصل الجهات السياسية الى اتفاق قريب".

وذكر أنه "لم يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات اذ تم تأجيله وفي حال الاتفاق ستقوم رئاسة الإقليم بإصدار مرسوم لتحديد الموعد الجديد".

وكانت رئاسة اقليم كوردستان قد حددت الاول من شهر تشرين الاول/ اكتوبر المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان.