تشكيل لجنة لمراقبة المخالفات الانتخابية في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن مسؤول مكتب انتخابات السليمانية أمانج عزيز، اليوم الخميس ، عن تشكيل لجنة جديدة لمتابعة المخالفات في الدعاية الانتخابية، لانتخابات برلمان إقليم كوردستان المقررة في الشهر المقبل.

وقال امانج عزيز خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "لجنة خاصة قامت بعقد اجتماعات مع دوائر البلديات في مختلف المناطق لتحديد مواقع مخصصة للمرشحين، وذلك لتيسير عملية الدعاية الانتخابية بصورة منظمة وفعالة".

وأكد أن "هناك آلية واضحة لتسلم الشكاوى المتعلقة بالمخالفات الانتخابية، حيث يمكن لأي مرشح أو كيان سياسي تقديم شكوى عبر اللجنة المختصة، التي ستعمل على فحص الشكاوى والتحقيق فيها عن طريق لجنة خاصة، وبعد ذلك، ستُرسل نسخة من الشكوى إلى المقر العام للمفوضية المستقلة للانتخابات لاتخاذ الموقف المناسب".

بالإضافة إلى ذلك، أشار عزيز إلى وجود لجنة أمنية عليا تتولى الإشراف على الانتخابات برئاسة المحافظ، وقد عقدت اللجنة اجتماعَيْن حتى الآن لمناقشة الترتيبات اللازمة لتأمين العملية الانتخابية".

وفيما يتعلق بتوزيع بطاقات الناخبين البيومترية، أكد عزيز أن عملية التوزيع ستستمر حتى 19 تشرين الأول، حيث تم توزيع حوالي 88% من البطاقات في السليمانية، بينما سيتم تسليم ما تبقى من خلال 74 مركزاً انتخابياً موزعاً في المدينة، من الساعة 8 صباحاً حتى 3 عصراً، وفي حلبجة، وصلت نسبة توزيع البطاقات إلى 98%، مع بقاء عدد قليل جداً منها.

وتجدر الإشارة إلى أن السليمانية تضم أكثر من مليون و8 آلاف ناخب مسجل في قوائم التصويت العام، مما يعكس أهمية هذه الانتخابات بالنسبة للمواطنين والسلطات المحلية.

و أعلن رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر احمد محمد، يوم الثلاثاء 24 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري ، انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان اعتبار من يوم الأربعاء 24 من الشهر نفسه، و ستستمر لمدة 20 يوماً فقط.

وقال القاضي محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن الحملة ستنطلق اعتبارا من 25 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري ولغاية يوم 15 من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأضاف أن 1190 شخصا رشحوا انفسهم لانتخابات كوردستان، منوها إلى مشاركة 136 قائمة انتخابية.

كما أشار القاضي محمد إلى تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لجنة لمراقبة الحملة الانتخابية، ومتابعة الخروقات والمخالفات التي قد ترافقها.

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في شهر حزيران الماضي، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.