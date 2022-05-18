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تشكيل فريق تنسيق لمواجهة الكوارث الطبيعية في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-18T10:37:49+0000
تشكيل فريق تنسيق لمواجهة الكوارث الطبيعية في دهوك

شفق نيوز / شكل محافظ دهوك، علي تتر، يوم الأربعاء، فريقاً للتنسيق وتبادل المعلومات لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث الاصطناعية في المحافظة.

وقال مسؤول إعلام دائرة الهجرة والمهجرين، كاروان زكي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك جاء عقب اجتماع عقده المحافظ بحضور مدير دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة للأزمات في دهوك ومسؤولي الدوائر المعنية وممثل منظمة VNG الهولندية".

وأضاف زكي، أن "الفريق المذكور الذي باشر بمهامه خضع لدورة مكثفة للتطوير والتنسيق من قبل مختصين أوروبيين وبدعم من المنظمة الهولندية VNG".

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