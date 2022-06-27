تشكيل غرفة عمليات لإنجاح امتحانات الإعدادية في كوردستان ومنح الطلاب "رمزاً سرياً خاصاً"

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم الإثنين، تشكيل غرفة عمليات لإنجاح امتحانات الصف الثاني عشر (السادس الاعدادي) التي انطلقت اليوم بمشاركة أكثر من 100 ألف طالب، في حين اشارت تربية السليمانية الى منح الطلاب "رمزاً سرياً خاصاً".

وقال سعيد في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ أربيل اوميد خوشناو حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن وزارته شكلت غرفة عمليات لوزارات التربية والتعليم والداخلية والصحة لإنجاح امتحانات الدراسة الاعدادية.

ويشارك في الامتحانات طلاب من محافظات وكركوك نينوى وخصوصاً قضاء سنجار الى جانب طلبة محافظات كوردستان (أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة).

وفي السياق، قال محافظ السليمانية هفال ابو بكر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تشكيل لجنة عليا من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة والاجهزة الامنية لاجراء الامتحانات في محافظة السليمانية بصورة شفافة ونزيهة".

ويشارك اكثر من 28 الف طالب وطالبة من محافظة السليمانية في هذه الامتحانات.

بدوره قال قال دلشاد عمر، مدير عام التربية والتعليم في السليمانية، إنه "تم اجراء تغيير في وضع الامتحانات هذا العام وتم اعتماد نظام متطور للحفاظ على مصداقية اجراء الامتحانات، وقد وضع رمز سري لكل طالب خاص بالقاعة الامتحانية التي سيؤدي الطالب الامتحان فيها".

وامس الأحد، وافق رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على تخصيص ثلاثة وسبعين مليون دينار لتغطية نفقات سفر الطلاب في سنجار والمناطق المحيطة بها، وذلك لإجراء الامتحانات العامة للصف الثاني عشر من الثانوية العامة في المديرية العامة لتربية دهوك.

وقال سامان سيويلي المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في بيان، إن هذه التخصيصات سيستفيد منها 667 طالباً.