تشكيل غرفة عمليات لمواجهة "سيول" أربيل

شفق نيوز / أعلن محافظ أربيل عاصمة إقليم كوردستان، أوميد خوشناو، يوم الخميس، تشكيل غرفة عمليات لمواجهة موجة فيضانات وسيول قد تحدث جراء الأمطار خلال فصل الشتاء الحالي.

وقال خوشناو، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "إعداداً واسعاً جرى للأمطار والسيول المتوقع حدوثها في مدينة أربيل وضواحيها، وذلك من خلال تشكيل غرفة عمليات ضمت اللجان المختصة والشرطة ومديرية الدفاع المدني".

وأضاف أن "لغاية الآن، جرى تنظيف أكثر من 155 كم لطرق المياه، استعداداً لتصريف مياه الأمطار، فضلاً عن إنشاء ما طوله 20 كم كمجرى جديد للمياه، لتفادي فيضانات متوقعة خلال فصل الشتاء الحالي".

وأعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في آب 2022، تخصيص 11 مليار دينار لاتخاذ عدد من الإجراءات منعا لحدوث الفيضانات في المدينة، خلال فصل الشتاء.

واجتاحت أواخر العام 2021، فيضانات وسيول جارفة مناطق مختلفة في أربيل جراء موجة أمطار غزيرة، ما تسبب بمصرع 10 أشخاص وفقدان أثر اثنين آخرين، إضافة إلى خسائر مادية تقدر بـ21 مليار دينار.