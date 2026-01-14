تشكيل "رئاسات العراق" وتطورات المنطقة على طاولة نيجيرفان بارزاني والسفير الفرنسي

شفق نيوز- أربيل

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، ملف الاستحقاقات الدستورية في العراق، فضلا عن التوترات في المنطقة مع سفير فرنسا في العراق باتريك دوريل.

وقال مكتب بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجانبين عبرا عن أملهما في أن تمضي إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس وزراء العراق الاتحادي ضمن توقيتاتها القانونية، وتشكيل حكومة تكون استجابة لتطلعات المواطنين والتحديات القائمة، كما شددا على أهمية الإسراع في تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كردستان".

وأضاف البيان أن "الطرفين عبرا عن قلقهما حيال الأوضاع المتوترة في المنطقة، واتفقا على أهمية حماية الأمن والاستقرار وحل المشاكل عبر الحوار والسبل الدبلوماسية، وأكدا أن التوترات والمواجهات العسكرية تزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة".

وبشأن التطورات في سوريا، أكد بارزاني أن إقليم كوردستان يقدم كل الدعم لحقوق الشعب الكوردي وجميع المكونات في سوريا، مبينا "منذ بداية أحداث حلب، كنا في مسعى مع جميع الأطراف لإيقاف الحرب وحماية الاستقرار، ومستمرون في جهودنا من أجل التهدئة".

من جانبه، جدد السفير الفرنشي دعم بلاده للعراق وإقليم كوردستان، مشيدا بجهود بارزاني من أجل الأمن والاستقرار.

وكانت عملية السلام في تركيا وعدة قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، محوراً آخر للاجتماع الذي حضره يان بريم، القنصل الفرنسي العام في إقليم كوردستان، بحسب البيان.