تشكيل حكومة الاقليم.. اجتماع الحزبين يفضي إلى اتفاق مبدئي وتحويله للجنة العليا

شفق نيوز/ عقدت لجنة التفاوض المشتركة بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني اجتماعها الأخير اليوم في أربيل.

وذكر بيان مشترك للجنة الفنية للاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "هذا يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة والمناقشات البناءة بهدف المشاركة في المرحلة المقبلة من الحكم، بما ينسجم مع الاحتياجات الحالية لهذه المرحلة الحساسة وتطلعات مواطني إقليم كوردستان".

وأضاف البيان؛ أنه "خلال اللقاءات، تم التوصل إلى تفاهم مشترك واتفاق مبدئي حول معظم القضايا، على أن تُرفع نتائج هذه اللقاءات إلى اللجنة العليا للمفاوضات بين الجانبين لاتخاذ القرار المناسب".