تشكيلية شابة تطوع تكنيكاً حديثاً لخدمة التراث والفولكلور الكوردي.. صور

شفق نيوز/ أقامت الفنانة الكوردية "شايان نور الدين"، معرضاً جديدًا في أربيل عاصمة اقليم كوردستان، هو الثاني لها، وقد طوعت فيه تقنية "الديجيتال" لرسم لوحات تعبر عن التراث والفولكلور الكوردي.

وتعد الفنانة نور الدين، من اوائل الفنانين الذين استفادوا من تقنية "الديجيتال" لتطوير افاق العمل كفنانة تشكيلية.

وقالت نورالدين لوكالة شفق نيوز، إنها "تعمل في مجال فن الديجيتال وأقامت معرضها الثاني في اربيل والذي يضم 16 لوحة فنية جميلة بقياس متوسط الحجم"، موضحة أنها ترغب من خلال المعرض "بالتحدث وتسليط الضوء على التراث الكوردي والعادات والتقاليد الكوردية".

واضافت أنه "تكنيك جديد تم استحداثه في السنوات الاخيرة على مستوى العالم ويسمى بفن الديجيتال"، مبينة أن "هذا التكنيك عبارة صورة بالقلم، ولكن على لوحة (تابليت) الحاسوب وبعدها يتم طبع الصور".

وِأشارت إلى أنها "تعمل في هذا المجال الحديث منذ العام 2015"، لافتة إلى أن "هذا المعرض الثاني لها في مجال فن الديجيتال، وقد اقيم في مركز فرمينك باربيل".