تسيير أول رحلة جوية مباشرة بين أربيل وجدة

شفق نيوز/ أعلن نائب القنصل العام للمملكة العربية السعودية في أربيل خالد الشمراني، يوم الأربعاء، عن البدء بتسيير أول رحلة جوية بين أربيل ومدينة جدة، مؤكدا أن البدء بهذه الرحلات الجوية بين السعودية وإقليم كوردستان سيعزز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وقال الشمراني في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إن البدء بتسيير الرحلات الجوية بين السعودية والإقليم يعود إلى العلاقة القوية بين السعودية والعراق، وإقليم كوردستان.

وأضاف أن تسيير الرحلات بين أربيل وجدة خطوة مهمة من أجل تقديم التسهيلات لكي يزور الحجاج والمعتمرون مباشرة السعودية، مردفا بالقول إن هذه الخطوة ستعزز الجانب الاقتصادي والحركة الاقتصادية بين السعودية وإقليم كوردستان والعراق بشكل عام.

وفي وقت سابق من اليوم أفاد التلفزيون السعودي، ، بوصول طائرة الناقل السعودي إلى مطار أربيل قادمة من جدة، واستئناف الرحلات الجوية بين المطارين.

وبحسب التلفزيون السعودي، فإن استئناف الرحلات بين المملكة وأربيل سيقدم العديد من التسهيلات للمعتمرين والمسافرين إلى السعودية.

ولا تقتصر الرحلات بين المملكة وأربيل على الحج والعمرة وستكون بواقع رحلتين في الأسبوع ومن المتوقع زيادتها خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر استئناف الرحلات بين مطاري بغداد وجدة بعد اكتمال الإجراءات اللازمة.