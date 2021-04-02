سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تسيير دورية أميركية في ديرك شمال شرق سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-02T11:37:57+0000
تسيير دورية أميركية في ديرك شمال شرق سوريا

شفق نيوز / سيرت القوات الأميركية، يوم الجمعة، دورية في ريف ديرك الشمالي، أقصى شمال وشرق سوريا.

وتألفت الدورية من أربع مدرعات عسكرية مع غطاء جوي برفقة حوامتين (هليكوبتر)، واتجهت إلى قرية عين ديوار الحدودية، وما تزال فيها منذ ساعات، وقابل الجنود هناك أهالي القرية.

وقال خليل أبو خالد، من أهالي قرية عين ديوار، لوكالة شفق نيوز، إن "الأهالي يشعرون بالاطمئنان عند وجود القوات الأميركية في المنطقة ومرحب بهم دائما، فوجودهم يزيل رعب تركيا من قلوبهم".

وأضاف أبو خالد، أن "القوات الروسية باعت الأهالي في عفرين ورأس العين، وبات غير مرحب بوجودها أبداً، وهم الآن يفضلون القوات الأميركية على الروس".

وسيرت القوات الاميركية بالتزامن مع الشرطة الروسية دوريتها الاثنين الفائت، في قرية عين ديوار الحدودية دون أي اصطدام يذكر.

related

تجربة جديدة.. الإدارة الذاتية تختبر زراعة البطاطا في ديرك

Date: 2021-02-23 14:26:20
تجربة جديدة.. الإدارة الذاتية تختبر زراعة البطاطا في ديرك

صور.. حريق ضخم يلتهم حقل دواجن في ديرك

Date: 2021-03-25 17:08:35
صور.. حريق ضخم يلتهم حقل دواجن في ديرك

رغم ارتفاع الأسعار.. أسواق ديرك تشهد اقبالا كبيراً عشية رأس السنة

Date: 2020-12-31 12:08:42
رغم ارتفاع الأسعار.. أسواق ديرك تشهد اقبالا كبيراً عشية رأس السنة

أفران "ديرك" شمال شرقي سوريا تتوقف عن العمل إثر ارتفاع أسعار "الطحين"

Date: 2021-01-08 16:26:51
أفران "ديرك" شمال شرقي سوريا تتوقف عن العمل إثر ارتفاع أسعار "الطحين"

بالصور.. احتفالات بيوم المرأة في ديرك الكوردية بسوريا

Date: 2021-03-08 15:00:45
بالصور.. احتفالات بيوم المرأة في ديرك الكوردية بسوريا

أسعار جنونية تثير الغليان الشعبي في "ديرك" والذريعة الدولار الأميركي

Date: 2021-03-26 09:46:19
أسعار جنونية تثير الغليان الشعبي في "ديرك" والذريعة الدولار الأميركي

قطعان خنازير قادمة من تركيا تهدد محاصيل ريف ديرك

Date: 2021-01-23 16:56:25
قطعان خنازير قادمة من تركيا تهدد محاصيل ريف ديرك

بالصور.. ديرك تستذكر ضحايا انتفاضة 12 آذار بإيقاد الشموع

Date: 2021-03-11 16:44:02
بالصور.. ديرك تستذكر ضحايا انتفاضة 12 آذار بإيقاد الشموع