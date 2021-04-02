تسيير دورية أميركية في ديرك شمال شرق سوريا

شفق نيوز / سيرت القوات الأميركية، يوم الجمعة، دورية في ريف ديرك الشمالي، أقصى شمال وشرق سوريا.

وتألفت الدورية من أربع مدرعات عسكرية مع غطاء جوي برفقة حوامتين (هليكوبتر)، واتجهت إلى قرية عين ديوار الحدودية، وما تزال فيها منذ ساعات، وقابل الجنود هناك أهالي القرية.

وقال خليل أبو خالد، من أهالي قرية عين ديوار، لوكالة شفق نيوز، إن "الأهالي يشعرون بالاطمئنان عند وجود القوات الأميركية في المنطقة ومرحب بهم دائما، فوجودهم يزيل رعب تركيا من قلوبهم".

وأضاف أبو خالد، أن "القوات الروسية باعت الأهالي في عفرين ورأس العين، وبات غير مرحب بوجودها أبداً، وهم الآن يفضلون القوات الأميركية على الروس".

وسيرت القوات الاميركية بالتزامن مع الشرطة الروسية دوريتها الاثنين الفائت، في قرية عين ديوار الحدودية دون أي اصطدام يذكر.