تسيير دورية عسكرية روسية – تركية مشتركة بمنطقة الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ سيّرت الشرطة العسكرية الروسية والجيش التركي يوم الأثنين، دورية مشتركة بريف مدينة الدرباسية شمال الحسكة بمنطقة الإدارة الذاتية الكوردية لشمال وشرق سوريا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في الحسكة إن الدورية انطلقت من معبر قرية شيرك الحدودي "المؤقت" مع تركيا بالريف الغربي لمدينة الدرباسية وجابت عدداً من القرى في ريف المدينة الغربي والجنوبي وصولا لريف بلدة أبو راسين.

وأوضح أن الدورية تألفت من أربع مدرعات تركية ويماثلها بالعدد مدرعات روسية رافقها تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.

وتوصلت تركيا وروسيا لاتفاق وقف إطلاق النار، في 22 تشرين الأول 2019، على أعقاب الهجوم التركي والفصائل السورية المعارضة المدعومة تركياً على منطقتي سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) شمال سوريا.

وتضمن الاتفاق، تسيير دوريات تركية – روسية مشتركة بعمق /10/ كم في مناطق الشريط الحدودي مع تركيا باستثناء مدينة القامشلي.

وسيرت القوات الروسية والتركية في 16 الشهر الجاري دورية في ريف الحسكة الشمالي، انطلاقا من معبر شيريك نحو قرى بريف الدرباسية وعامودا وتعرضت في تلك القُرى للرشق بالحجارة من قِبل الأهالي تعبيراً عن رفضهم عبور الدورية المشتركة من مناطقهم قبل ان تعود إلى نقطة انطلاقها، وسط تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.