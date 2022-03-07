تسهيلات لعودة طلبة كوردستان في جامعات اوكرانيا ومواصلة الدراسة في الإقليم

شفق نيوز/ اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، آرام محمد قادر، اليوم الاثنين، عن تقديم تسهيلات للطلبة الكورد الدارسين في الجامعات الاوكرانية بهدف العودة الى الاقليم والدراسة في جامعاتها في إطار القوانين والتعليمات المعمول بها.

وجاءت تصريحات الوزير قادر خلال إشرافه اليوم على الاجتماع الذي تم مع وكيل الوزارة والمستشارين والمدراء العامين في الوزارة والذي عقد اليوم الاثنين، بحسب بيان للوزارة.

البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز ، اشار الى ان الوزير كلف فريق عمل الوزارة أن تهتم بمنتهى الإخلاص والرعاية بشؤون الطلبة والاساتذة والمواطنين في مؤسسات التعليم العالي وتمشية أعمالهم والاهتمام كذلك بالمشكلات داخل المؤسسات والاستمرار بالعمل كفريق واحد لخدمة الوسط الأكاديمي الكوردستاني.

واضاف البيان ان الاجتماع شهد بيان أعداد الطلبة الكورد في جامعات اوكرانيا و الطلبة الذين أنجزوا معاملات دراستهم في هذا البلد، مبينا ان الوزير قادر أعلن انه في اطار القوانين والتعليمات المعمول بها فان الطلبة الذين توجهوا إلى اوكرانيا لمواصلة دراستهم الأولية والعالية عن طريق الوزارة سيتم تقديم التسهيلات لهم بهدف عودتهم لجامعات الاقليم.

ونوه البيان أنه في محور اخر من الاجتماع تعهد وكيل الوزارة والمستشارون والمدراء العامون، فضلا عن التأكيد على تصريحات الوزير، مواصلة مسيرة النضال العلمي المشترك.