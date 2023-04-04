تسهيلات جديدة من التعليم العالي الكوردستانية للراغبين بالتقديم للدراسات العليا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تسهيلات جديدة للطلبة للراغبين بالتقديم للدراسات العليا.

‏وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير آرام قادر ترأس اليوم اجتماعاً مع رؤساء الجامعات ومجلس الوزارة حول الدراسات العليا، وتقرر اعفاء خريجي الجامعات الاوائل من كامل تكاليف الدراسة اذا تم قبولهم في الدراسات العليا.

واضافت الوزارة انها خصصت مقاعد لذوي الشهداء من الدرجة الاولى، وكذلك المكفوفين الذين فقدوا البصر بنسبة 100%، وذوي الاحتياجات الخاصة، شريطة النجاح في الاختبار العلمي.

وفيما يخص الموظفين الحكوميين، اوضحت الوزارة ان من حقهم التقديم لدراسة الماجستير والدكتوراه إذا كان قد مضت مدة سنتين لحصولهم على آخر شهادة موثقة، وآخر موعد للتقديم هو الأول من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.