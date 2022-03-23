تسهيلات ايرانية جديدة لمنح سمات دخول لمواطني اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن مركز منح سمات الدخول (الفيزا) لإيران، يوم الأربعاء، عن تسهيلات جديدة لمواطني إقليم كوردستان الراغبين بزيارة ايران.

وجاء في بيان للمركز ورد لوكالة شفق نيوز، ان الخطوط الجوية الايرانية (ماهان اير) تعتمد اجراء جديدا في مطاري اربيل والسليمانية الدوليين في رحلاتهما الى ايران وبالعكس، وهو اذا كان الشخص يمتلك بطاقة تطعيم بجرعتين ضد فيروس كورونا او انه مر 14 يوما على التطعيم بالجرعة الثانية فانه تنتفي الحاجة الى اجراء فحص كورونا.

واضاف البيان انه اذا كان الشخص لا يمتلك بطاقة التطعيم فانه يتوجب عليه ان يكون قد اجرى فحصا لم تمر عليه 72.

واكد البيان ان هذا القرار سينفذ اعتبارا من يوم الجمعة الاول من شهر نيسان المقبل.