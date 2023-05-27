تسمم نحو (25) طالبا جامعيا خلال نزهة في مصيف دوكان

شفق نيوز/ افاد مصدر في صحة محافظة السليمانية اليوم السبت، عن تسمم عدد من الطلبة في قضاء دوكان بالمحافظة.

وأبلغ المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه لوكالة شفق نيوز؛ أن قرابة (25) طالبا جامعيا جاوا في نزهة لمصيف دوكان وخلال تناولهم لبعض الطعام المعد في المنزل ظهرت عليهم أعراض التسمم ما ادى الى نقلهم لمستشفى دوكان وبعدها تم نقل (18) منهم إلى مستشفى شار.

فيما أكدت صحة محافظة السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الوضع الصحي للطلاب الآن تحت السيطرة وقد اجريت لهم كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

واشار البيان إلى أن إدارة صحة السليمانية اوعزت لفرق خاصة للتقصي عن أسباب التسمم الوارد ورفع تقرير مفصل عن الحالات.