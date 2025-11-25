تسليم قوائم رواتب كوردستان للمالية الاتحادية عن تشرين الأول

شفق نيوز- اربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تسليمها قوائم رواتب موظفي الاقليم الى الحكومة الاتحادية في بغداد لشهر تشرين الأول الماضي. وقالت في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الفريق التقني في وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان سلم، اليوم، قائمة رواتب موظفي وفئات الرواتب لشهر تشرين الأول/أكتوبر إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية بالحكومة الاتحادية.

وأوضحت الوزارة، أن عملية التسليم جرت وفق الإجراءات المتفق عليها بين الجانبين، وفي إطار التنسيق المالي والإداري بين الإقليم والحكومة الاتحادية.