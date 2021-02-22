تسليم جثمان شاب اختطفه "العماليون" قبل أشهر لذويه في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان، الاثنين، بتسليم جثمان شاب إلى ذويه في إقليم كوردستان بعد أشهر من اختطافه على يد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الجثمان يعود إلى شاب يدعى محسن حسين كان مقاتلو العمال الكوردستاني قد اختفوه في ربيع العام الماضي.

وأضاف أن حزب العمال الكوردستاني أعلن في بيان رسمي، آنذاك، اعتقاله الشاب حسين من منطقة بادينان بتهمة التجسس لصالح تركيا.

وأشار الجهاز إلى أن جثمان الشاب سلم إلى ذويه، دون مزيد من التفاصيل.

وكان العمال الكوردستاني قد أعلن بأن حسين قتل إلى جانب 13 رهينة تركياً في منتصف الشهر الجاري خلال قصف تركي لمنطقة جبل كارة بمحافظة دهوك.

لكن حكومة أنقرة اتهمت العمال الكوردستاني بتصفية الرهائن.