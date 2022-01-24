سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تسلق الجبال في جمجمال يؤدي الى تسجيل 39 اصابة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-24T06:20:31+0000
تسلق الجبال في جمجمال يؤدي الى تسجيل 39 اصابة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة جمجمال بمحافظة السليمانية يوم الاثنين، تسجيل العديد من  حالات الكسر والاصابات البالغة نتيجة لخروج المواطنين الى المناطق المرتفعة والمغطاة بالثلوج. 

صحة جمجمال أكدت في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه خلال الـ72 ساعة الماضية تم تسجيل 39حالة كسر واصابات بالغة أخرى للمواطنين نتيجة لسلقهم المناطق الجليدية في المرتفعات الجبلية للاستمتاع بمناظر تساقط الثلوج. 

واضاف البيان ان حالات الإصابة كانت لـ(23) امرأة و(16) رجلاً. 

كما اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه تم تسجيل (47) حالة إصابة نتيجة لتسلق الجبال خلال الخمسة أيام الماضية، وتم تسجيل (18) حادث مروري في المناطق الجبلية. 

هذا وقد اصدرت الجهات الرسمية أكثر من بيان وتحذير طالبة فيها عدم الذهاب إلى المرتفعات الجبلية بسبب خطورة الأمر على صحة وحياة المواطنين.

related

خلال أقل من 24 .. تسجيل ثاني حالة قتل طعنا بإقليم كوردستان

Date: 2021-10-29 08:43:54
خلال أقل من 24 .. تسجيل ثاني حالة قتل طعنا بإقليم كوردستان

مدينة بإقليم كوردستان تدق ناقوس الخطر: لا اماكن لإستيعاب مصابي كورونا

Date: 2020-08-19 04:49:39
مدينة بإقليم كوردستان تدق ناقوس الخطر: لا اماكن لإستيعاب مصابي كورونا

جريحان بإطلاق نار في السليمانية والشرطة تعتقل المهاجم

Date: 2021-09-15 11:36:51
جريحان بإطلاق نار في السليمانية والشرطة تعتقل المهاجم

جبال كوردستان تبدأ بارتداء الثوب الابيض

Date: 2021-10-30 11:10:34
جبال كوردستان تبدأ بارتداء الثوب الابيض

السليمانية.. درجة الحرارة تحت الصفر ونسبة الثلوج المتساقطة 10-15 سم

Date: 2021-01-21 10:15:01
السليمانية.. درجة الحرارة تحت الصفر ونسبة الثلوج المتساقطة 10-15 سم

العثور على جثة رجل خمسيني عليها آثار اطلاقات نارية في السليمانية

Date: 2021-03-28 07:44:52
العثور على جثة رجل خمسيني عليها آثار اطلاقات نارية في السليمانية

وفاة رجل سبعيني وإصابة ثلاثة آخرين بانقلاب عجلة في السليمانية

Date: 2021-12-10 09:21:58
وفاة رجل سبعيني وإصابة ثلاثة آخرين بانقلاب عجلة في السليمانية

حكومة إقليم كوردستان تفتتح دائرة جديدة للجوازات

Date: 2020-11-26 08:18:09
حكومة إقليم كوردستان تفتتح دائرة جديدة للجوازات