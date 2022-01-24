تسلق الجبال في جمجمال يؤدي الى تسجيل 39 اصابة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة جمجمال بمحافظة السليمانية يوم الاثنين، تسجيل العديد من حالات الكسر والاصابات البالغة نتيجة لخروج المواطنين الى المناطق المرتفعة والمغطاة بالثلوج.

صحة جمجمال أكدت في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه خلال الـ72 ساعة الماضية تم تسجيل 39حالة كسر واصابات بالغة أخرى للمواطنين نتيجة لسلقهم المناطق الجليدية في المرتفعات الجبلية للاستمتاع بمناظر تساقط الثلوج.

واضاف البيان ان حالات الإصابة كانت لـ(23) امرأة و(16) رجلاً.

كما اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه تم تسجيل (47) حالة إصابة نتيجة لتسلق الجبال خلال الخمسة أيام الماضية، وتم تسجيل (18) حادث مروري في المناطق الجبلية.

هذا وقد اصدرت الجهات الرسمية أكثر من بيان وتحذير طالبة فيها عدم الذهاب إلى المرتفعات الجبلية بسبب خطورة الأمر على صحة وحياة المواطنين.