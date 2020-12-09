تسع ضحايا بينهم عنصرا بيشمركة حصيلة تظاهرات السليمانية الدامية

شفق نيوز/ أفاد مسؤول أمني، الأربعاء، بحصيلة ضحايا التظاهرات التي شهدتها السليمانية منذ أكثر من أسبوع، وتسارعت وتيرتها خلال الأيام الثلاثة المنصرمة بشكل دامٍ.

وقال المصدر الأمني، لوكالة شفق نيوز، "سُجل لدينا وقوع سبع ضحايا من المتظاهرين في التظاهرات المختلفة في مدن مختلفة بمحافظة السليمانية على مدار الأيام الثلاثة الماضية".

وأضاف، "كما تم تسجيل وقوع ضحية عنصر في البيشمركة لمقر للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وآخر عقيد في مقر للاتحاد الوطني".

وتابع "أنه تم تسجيل جرحى، لكن أعدادهم غير معلومة بعد".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت اللجنة الأمنية العليا في إقليم كوردستان، منع تنظيم أي تظاهرات غير مرخصة، وذلك بعد إسبوع من احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية والمدن المحيطة بها.

وذكر بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز، "القوات الأمنية من الان وصاعدا لن تسمح باستمرار التظاهرات غير المرخصة التي نجم عنها المشاكل والعنف وتدهور الأوضاع، وللقوات الصلاحية في توقيفهم والتعامل معهم وفق القانون".

كما أفادت اللجنة "القوات الأمنية ستقوم باعتقال جميع الذين اعتدوا الممتلكات العامة او حرضوا الناس على الاعتداء على الممتلكات العامة ووفق القانون".

سيتم اعتقال جميع الذين ألحقوا الضرر بالممتلكات العامة، ودعت جميع الأطراف السياسية التعامل بمسؤولية مع الأوضاع، وكذلك القنوات الاعلامية التعامل بروح المسؤولية مع هذه الأحداث".

ودعت الأطراف السياسية والمؤسسات الإعلامية الى التعامل بمسؤولية مع هذه الأحداث.

وتشهد محافظة السليمانية احتجاجات منذ أسبوع على تأخر صرف رواتب الموظفين تخللتها أعمال عنف خلفت ضحايا ومصابين من المتظاهرين وأفراد الأمن، إضافة إلى حرق مقرات حزبية وحكومية.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الأمنية فرض حظر التجوال في أقضية ونواحي السليمانية وحلبجة إضافة إدارتي كرميان ورابرين في مسعى لإعادة الأمن.

ويسري الحظر لغاية منتصف ليل الأربعاء - الخميس.