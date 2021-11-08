"تسريبات خاصة".. قاآني زار السليمانية في مهمة "ردم الفجوة"

شفق نيوز/ كشفت تسريبات خاصة بوكالة شفق نيوز، يوم الاثنين، عن أن قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني زار مدينة السليمانية في مسعى لردم الفجوة بين قيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأشارت التسريبات إلى أن "قاآني يحاول تقريب وجهات النظر بين قيادات الاتحاد الوطني الكوردستاني التي تتنازع فيما بينها منذ فترة من الزمن، ويحاول اخذ دور الوساطة لحل الخلافات الداخلية في عائلة طالباني".

وبينت التسريبات أن "قاآني بحث ايضاً ملف تشكيل الحكومة العراقية، وابدى دعماً لتوحيد الصف الكوردي في حوارات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

ومنذ تموز يوليو 2021 برز صراع الأجنحة داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني مع قيام بافل طالباني بالإطاحة بشريكه في قيادة الحزب، لاهور شيخ جنكي طالباني، وإعلان نفسه رئيساً للحزب.

وتصاعد التوتر بعد أن اتهمت قيادة الاتحاد، لاهور طالباني، بزرع جاسوس في بيت بافل، وأن محاولةً لقتل الأخير بالسم قد حصلت إثر ذلك.

وإثر ذلك، قرر قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني إبعاد لاهور شيخ جنكي وقيادات أخرى من الحزب.

وكان قاآني قد وصل في وقت سابق إلى العاصمة بغداد في زيارة غير معلنة في خضم التوترات المتصاعدة في العراق إثر محاولة فاشلة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فجر أمس الأحد.