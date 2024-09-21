تسرب نفطي يغلق طريقاً رئيسياً في السليمانية والسلطات تتخذ التدابير (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور في دربنديخان بمحافظة السليمانية، يوم السبت، إغلاق طريق گرميان -دربنديخان-السليمانية مؤقتًا نتيجة حادث تسرب نفطي على الطريق.

وجاء هذا القرار بهدف الحفاظ على سلامة السائقين ومنع وقوع حوادث مرورية محتملة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفقًا لبيان المديرية، فإن "التسرب نجم عن انقلاب شاحنة تحمل كميات كبيرة من النفط الأسود، مما أدى إلى انسكاب النفط على الطريق في منطقة بين مدينتي السليمانية ودربنديخان".

ويُعد هذا المقطع من الطريق من أكثر الممرات استخدامًا من قبل السائقين المتجهين إلى مناطق السليمانية، دربنديخان، السليمانية وگرميان.

الإجراءات المتخذة

ونصحت مديرية المرور جميع السائقين المتجهين من السليمانية إلى دربنديخان - گرميان والسليمانية باستخدام الطرق الجانبية لتجنب المرور في المنطقة المتضررة.

وأكدت المديرية أن الطريق البديل عبر منطقة "ناوتاق" هو الخيار الأكثر أمانًا للسائقين في الوقت الحالي.

إرشادات للسائقين

كما نبهت المديرية السائقين القادمين من دربنديخان وگرميان باتجاه السليمانية وزرعو باستخدام الطريق الرئيسي عبر النفق، حتى يتم الانتهاء من إزالة آثار التسرب.

إصلاحات متواصلة

وأشارت المديرية إلى أن فرق الصيانة والطوارئ تعمل على مدار الساعة لتنظيف الطريق المتضرر.

وأكدت المديرية في بيانها أن العمل جار لمعالجة المشكلة، ومن المتوقع إعادة فتح الطريق خلال الساعات القادمة، وتحديدًا في غضون ساعة إلى ساعتين.

ويعتبر طريق گرميان - دربنديخان -السليمانية من الشرايين الرئيسية في إقليم كوردستان، حيث يستخدمه الآلاف من المواطنين والسائقين التجاريين يوميا.

كما ويعد الطريق محورًا تجاريًا مهمًا بين مدن الإقليم ويشهد حركة مرور كثيفة، خاصة من الشاحنات الثقيلة التي تنقل البضائع بين مختلف المناطق، وتسرب النفط على الطرق، وخاصة في مناطق منحدرة، يمثل خطرًا كبيرًا على السائقين بسبب احتمالية انزلاق المركبات، مما يزيد من مخاطر الحوادث.

وعادةً ما تتخذ السلطات المحلية إجراءات سريعة لإغلاق الطرق المتضررة في مثل هذه الحالات، حيث تتعاون مديريات المرور مع فرق الطوارئ للتعامل مع المواد الخطرة وتنظيف الطريق من أي بقايا قد تسبب ضررًا للسائقين.