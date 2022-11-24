تسرب غاز جديد في السليمانية يودي بحياة شخص

شفق نيوز/ ذكر مسؤول محلي في مدينة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الخميس، ان تسرب الغاز داخل حمام في علوة السليمانية تسبب بوفاة شخص اثناء الاستحمام.

وقال المتحدث باسم علوة السليمانية سرور علي في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز ، ان الحادث حصل مساء الخميس والضحية من اصل عربي توفي اثناء تسرب الغاز من الانبوب الناقل (البويلر) مما تسبب باختناقه، لافتا الى انه تم نقل جثة الضحية الى معهد الطب العدلي في السليمانية.

وكان تسرب للغاز في منزل في السليمانية، وآخر في قسم داخلي في دهوك تسبب بوقوع انفجار اودى بعشرات الضحايا والجرحى، دفعت بالسلطات إلى حظر استخدام نظام الغاز الخاص، مع فتح تحقيق بالحادثين.