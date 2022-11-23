تسرب غازي جديد يُدخل الدفاع المدني حالة الاستنفار في اربيل

شفق نيوز/ أفاد مدير الدفاع المدني في اربيل سركوت كارش، يوم الاربعاء بتسرب غازي في احدى احياء المدينة .

وقال كارش لوكالة شفق نيوز، ان "الحادثة وقعت في حي خانزاد بمدينة اربيل حيث كان التسرب بسبب فحص منظومة الغاز في أحد المنازل ما تسبب بالتسرب".

واضاف انه "تم اتخاذ جميع الإجراءات وإغلاق مداخل ومخارج الحي ومعالجة التسرب ".

وشهدت اربيل والسليمانية في وقت سابق حوادث حريق نتيجة تسرب غاز كان اعنفهما انفجار خزان غاز للتدفئة داخل منزل في حي كازيوة بمدينة السليمانية، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 12 آخرين بجروح.