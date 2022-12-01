تسرب الغاز في كوردستان.. السليمانية تشدد إجراءاتها

شفق نيوز/ أعلنت إدارة السليمانية، اليوم الخميس، عن غلق احدى الموتيلات في المحافظة بسبب عدم التزامها بقواعد السلامة والأمان .

وقالت إدارة قائممقامية السليمانية في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية أغلقت فندقا بسبب عدم فحص نظام الغاز والتسبب بتسريبه .

واضاف البيان، انه وبعد اخبار اللجان المشتركة من قبل مديرية الدفاع المدني في السليمانية بوجود تسرب للغاز في النظام وبعد زيارة الفرق التي كشفت عن تسرب نظام الغاز في الموتيل، أمر قائمقام السليمانية بغلق الفندق، مشددا أنه لمنع الحوادث، يجب فحص نظام الغاز كل ستة أشهر وإصلاحه من قبل مختصين في حال ورود خلل معين.

واوضح البيان أنه من أجل حماية المصلحة العامة وسلامة المواطنين والسائحين، فإن الأماكن العامة التي يوجد بها أنظمة غاز يجب التحقق من سلامة أنظمتها حتى لا تتعرض للإغلاق والعقوبات القانونية أثناء زيارة اللجان المشتركة.

وفي الأسبوعين الماضيين، شهدت مناطق عدة في إقليم كوردستان، ظاهرة تسرب الغاز التي تسببت باندلاع حرائق راح ضحيتها العشرات.