تسجيل 9 آلاف قضية جنائية واعتقال نحو 21 الف متهم في السليمانية خلال 2022

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الإثنين، تسجيل اكثر من 9 آلاف قضية جنائية خلال العام المنصرم 2022 واعتقال اكثر من (20) الف شخص بتهم مختلفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مديرية شرطة محافظة السليمانية سركوت احمد خلال موتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "نسب الجريمة تراجعت الى حد ما عن عام 2021"، مشيرا الى "تسجيل ( 9303) دعاوى قضائية، اكتمل التحقيق في (8410) دعاوى وبقي التحقيق مستمر في ( 893) منها".

واضاف، "خلال العام الماضي تم اعتقال (21046) متهماً في قضايا مختلفة أُدين ( 10637) منهم وبقي تحت ذمة التحقيق ( 10409) متهمين".

واشار احمد الى ان "112 متهماً تم إلقاء القبض عليهم كانوا مطلوبين في محافظات الوسط والجنوب وتم تسليمهم لتلك المحافظات، فيما تم اعتقال (533) متهماً كانوا. مطلوبين لغرفة العمليات المشتركة، و(40) متهماً بتهم المخدرات وتم تسليمهم لمديرية الاسايش".

وعن الجرائم التي تم تسجيلها خلال عام 2022 اكد سركوت احمد انه "تم تسجيل (41) حالة قتل وهي اقل من عام 2021 والتي كانت (61) حالة فيما تم تسجيل (69) حالة انتحار عام 2022 ،بينما تم تسجيل (61) حاله عام 2021".

وبين احمد انه "خلال العام الماضي تم تسجيل (690) حالة سوء استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي ، و(78) حالة اطلاق نار و( 2383) حالة سرقة و (1080) حالة نصب واحتيال و ( 18028) حالة مشاجرة".

وعن الاسلحة غير المرخصة التي تم ضبطها خلال عام 2022 بين المتحدث باسم الشرطة انه "تم ضبط ( 593) قطعة سلاح و اعتقال ( 586 ) متسولاً".