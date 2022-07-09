تسجيل 872 حالة زواج و106 حالة طلاق خلال أسبوع في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الجنسية العامة بوزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، تسجيل 872 حالة زواج و106 طلاق في الإقليم خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام والإعلام التابع لحكومة إقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، فقد تم تسجيل 872 حالة زواج في إقليم كوردستان الأسبوع الماضي، منها 272 في أربيل، و358 في السليمانية، و204 في دهوك، و14 في كرميان.

وبحسب الإحصائيات، تم تسجيل 106 حالات طلاق هذا الأسبوع، منها 27 في أربيل، و56 في السليمانية، و 17 في دهوك، و6 في كرميان.

وبحسب الإحصائيات نفسها، فقد سُجلت 342 حالة وفاة، 105 منها في أربيل، و139 في السليمانية، و84 في دهوك، و14 في كرميان.