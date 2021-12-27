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تسجيل 6 حالات وفاة و76 اصابة بفيروس كورونا في اقليم كردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-27T14:00:36+0000
تسجيل 6 حالات وفاة و76 اصابة بفيروس كورونا في اقليم كردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان يوم الاثنين تسجيل 76 اصابة فيما قضى 6 أشخاص بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها أجرت خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية 4481 فحصا جديدا أظهرت اصابة 76 شخصا جديدا بالفيروس.

واشار البيان الى ان الفترة ذاتها شهدت اكتساب 211 مصابا الشفاء، مقابل وفاة 6 مصابين نتيجة مضاعفات الإصابة بالفيروس في جميع مناطق الاقليم.

واجمل البيان الوزاري عدد الأشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس بـ٢١٨٧١ خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من المرض، مشيرا الى اجراء ٣٦٥١٠٩٢ فحصا أظهرت إصابة ٣٨٠٣٥١ شخصا اكتسب ٣٧١٣٨٧ مصابا منهم الشفاء وبقي ١٨٦٥ مصابا تحت العناية الطبية المركزة مع تسجيل ٧٠٩٩ حالة وفاة في جميع المناطق.

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