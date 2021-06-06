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تسجيل 546 اصابة و7 وفيات بكورونا في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-06T13:38:58+0000
تسجيل 546 اصابة و7 وفيات بكورونا في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة  كوردستان، اليوم الاحد، عن وفاة 7 مصابين خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في عموم مناطق الاقليم مع تسجيل 546 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19، مؤكدة تماثل 575 مصابا للشفاء خلال الفترة نفسها.

وجاء في البيان رقم 466 للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٨٦٠٣ فحصاً جديداً من بينها ٣٣٨٧ في اربيل و٢٢٨٥ في السليمانیة و٢٤٢٣ في دهوك و٣٢ في حلبجة و ٤٧٦ في گرمیان.

 وأشار البيان إلى أن الوزارة سجلت ٥٤٦ مصاباً جديداً من بينهم ١٢٩ في اربيل و٣٠٨ في السليمانیة و٥٥ في دهوك و٨ في حلبجة و٤٦ گرمیان، فيما أكدت تماثل ٥٧٥ مصاباً للشفاء من بينهم ١٩٣ في اربيل و٢٢٢ السليمانیة و٧٩ في دهوك و١٨ في حلبجة و٥٥ في گرمیان و٨ في راپرین.

وأكد بيان الوزارة وفاة ٧ مصابين في جميع مناطق الاقليم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية من بينهم ٢ في اربيل و١ في السليمانیة و٣ دهوك و1 في گرمیان.

واجمل بيان الوزارة اعداد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ بداية ظهور الفيروس في اقليم كوردستان بـ٢١٨٧١ خرجوا جميعا، مشيرة الى ان انها اجرت خلال الفترة نفسها ١٩٢٨٧٤٥ فحصاً جديداً توزعوا كالاتي ٦٧١١٣١ في اربيل، ٤٦٤٤٨٥ في السليمانية، ٧٧٧٤٤٠ في دهوك، ١٥٦٨٩ في حلبجة.

واكد البيان ان الوزارة سجلت ١٧٣٢٩٧ اصابة منذ ظهور الفيروس من بينها ٥٣٥٠٠ في اربيل، ٥٥٥٦٨ في السليمانية، ٦٠٥٠٠ في دهوك، ٣٧٢٩ في حلبجة، لافتة الى تماثل ١٦٠٥٦٣ مصابا للشفاء من بينهم ٥٠١٨٤ اربيل، ٤٨٩١٢ السليمانیة، ٥٧٩٦٨ دهوك، ٣٤٩٩ حلبجة.

اما عن اعداد المصابين الباقين تحت العناية الطبية فقد اشار البيان الى انهم ٨٤١٥ من بينهم ٢١٣٨ في اربيل، ٤٦٨١ في السليمانیة، ١٥١٦ في دهوك، ٨٠ في حلبجة، مؤكدا تسجيل ٤٣١٩ حالة وفاة من بينها ١١٧٨ في اربيل، ١٩٧٥ في السليمانیة، ١٠١٦ في دهوك، ١٥٠ في حلبجة.

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