تسجيل 500 ألف راتب ضمن نظام "حسابي" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 500 ألف راتب ضمن نظام "حسابي" المصرفي، المعمول به حالياً لصرف رواتب الموظفين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نظام حسابي سجل حتى الآن 500 ألف راتب لموظفي كوردستان، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تسجيل مليون راتب إضافي في الحسابات المصرفية بحلول عام 2025".

وأضافت الوزارة أن "هذا التوسع يشمل نشر نحو 1000 جهاز صراف آلي في مناطق الإقليم كافة لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية".

وأوضحت أن "نظام حسابي يهدف إلى تعزيز الشفافية وكفاءة إدارة الرواتب من خلال رقمنة العمليات المالية"، مبينة أن "أجهزة الصراف الآلي الجديدة ستسهم في تسهيل عمليات سحب وإيداع الأموال، مما يوفر سهولة أكبر للمواطنين في التعاملات اليومية".