تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرقي سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، اليوم الاثنين، تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرقي سوريا.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية جوان مصطفى، في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن حالات الإصابة هي لــ 24 ذكراً 19 إنثى"، مبيناً أن "الحالات تتوزع على النحو التالي: الحسكة (4)، القامشلي(3)، ديرك (9)، حالة واحدة في كل من كركي لكي وعامودا ودرباسية، كوباني(2)، الطبقة (10) ،الرقة(7)، منبج(3)، الشهباء(2) و تسجيل (8) حالات شفاء مع تسجيل (4) وفيات جديدة".

وبذلك يصل عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرقي سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 7955 حالة مؤكدة منها 271 حالة وفاة و1130 حالة شفاء.