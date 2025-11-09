تسجيل 4 مشكلات بالتصويت الخاص في كوردستان وحقوق الإنسان ترصد "صعوبات" بباقي العراق

شفق نيوز- أربيل

كشف نبرد عمر، مدير مكتب انتخابات إقليم كوردستان التابع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الأحد، عن تسجيل 4 مشكلات فنية في أربيل والسليمانية ودهوك، خلال الاقتراع الخاص.

وقال عمر، في تصريح لوسائل الإعلام، بينها وكالة شفق نيوز: "منذ بدء عملية التصويت الخاص صباح اليوم، واجهت أربع محطات اقتراع مشكلات فنية في أجهزة التصويت، اثنتان منها في محافظة أربيل، واثنتان في محافظتي السليمانية ودهوك"، مبيناً أن "فرق المفوضية تمكنت من معالجة الأعطال سريعاً، وجميع الأجهزة تعمل الآن بشكل طبيعي في كل المراكز".

وأضاف أن "أكثر من 50% من الناخبين المشمولين بالاقتراع الخاص أدلوا بأصواتهم حتى الآن، ومن المقرر نشر النسبة الرسمية لمشاركة الناخبين بعد ظهر اليوم على مستوى عموم الإقليم".

وتابع عمر، قائلاً: "حتى هذه اللحظة لم تُسجَّل أي خروقات قانونية أو مخالفات تُذكر"، داعياً جميع الكيانات السياسية والمرشحين إلى "الالتزام بالتعليمات وعدم القيام بأي دعاية انتخابية بالقرب من مراكز الاقتراع".

من جانبه، قال مدير مكتب انتخابات أربيل مروان محمد صالح، إن مراكز الاقتراع في المحافظة فتحت أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحاً أمام الناخبين المشمولين بالاقتراع الخاص، مشيراً إلى أن العملية تسير بسلاسة منذ ساعات الصباح الأولى.

وأوضح صالح، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "العملية الانتخابية متواصلة دون أي معوقات تُذكر"، مضيفاً أن "لجان الاقتراع واجهت في حدود محافظة أربيل مشكلتين فنيتين فقط في مركزين للتصويت، لكن المفوضية سارعت إلى معالجتهما فوراً، واستؤنفت عملية التصويت بشكل طبيعي".

ولفت إلى أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قررت عبر مجلس المفوضين عدم إعلان نتائج الاقتراع الخاص بشكل منفصل، وإنما ستُعلن النتائج بالتزامن مع نتائج الاقتراع العام بعد انتهاء العملية الانتخابية".

في المقابل، تواصل فرق المفوضية العليا لحقوق الانسان وفي كافة المحافظات، رصد وتوثيق سير العملية الانتخابية في يوم الاقتراع الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025.

وقد وثقت فرق المفوضية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الاقبال الكبير من قبل المنتسبين بعد افتتاح صناديق الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً.

كما رصدت الفرق بعض المؤشرات خلال عملية الاقتراع، منها عدم تمكن بعض الناخبين من منتسبي الأجهزة الأمنية، من التصويت في بعض المراكز لعدم وجود أسمائهم ضمن القوائم المرسلة، كما تم توثيق عدم قدرة بعض المنتسبين من كبار السن أو من ذوي الإعاقة من التصويت في المحطات الانتخابية التي تقع في الطوابق العليا.

وشرعت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم الأحد، بفتح أبوابها لاستقبال المصوتين في الاقتراع الخاص للانتخابات التشريعية في دورتها السادسة بالعراق.