تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الجمعة، تسجيل 29 إصابة جديدة بكوفيد 19 في شمال وشرق سوريا.

وقال الدكتور جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الإصابات هي 17 من الذكور و 12 من الإناث.

وجاءت الإصابات الجديدة 10 حالات في الحسكة، 7 حالات في قامشلو، حالة واحدة في ديرك، حالتان في الدرباسية، 6 حالات في الرقة، 3 حالات في دير الزور.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا خمس حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٧٩٧٥ حالة منها ٧٣٢ حالة وفاة و ١٨٢٢ حالة شفاء.