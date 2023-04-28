تسجيل 18 حالة التهاب السحايا في گرميان

شفق نيوز/ أعلنت صحة إدارة گرميان اليوم الجمعة تسجيل 18 حالة التهاب السحايا واكدت ان الاصابة من النوع الخفيف.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "خلال الأسبوع الماضي وحتى اليوم ، تم إدخال 18 طفلاً إلى مستشفى قلعة في كلار ، و حالة جميع المرضى مستقرة ولا توجد حالات خطيرة".

واضاف البيان انه "تم تشخيص جميع الحالات التي تم فحصها واتضح أنها فيروسية وليست بكتيرية، وهي حالة أخف".

واشار البيان إلى أن "دائرة صحة كرميان قامت بالاستعدادات اللازمة ووضعت جميع إمكانياتها لمواجهة المرض، و عقدت اجتماعات دورية لتقييم الوضع كما وتم تكليف مستشفى شهيد هزار للطوارئ بكلار ومستشفى الشهيد خالد كرمياني العام بكفري باستقبال أي حالات مشتبه بإصابتها بالمرض وعزلها ومن ثم إرسالها إلى قسم مستشفى القلعة".

وبين انه "من يوم غد سيكون 3 أطباء أطفال في الصالات لمتابعة الحالات وتقييمها وتقديم العلاج اللازم لها".

وختم البيان بالقول؛ إن "في حالة وجود المرض أو الاشتباه فعلى المواطنين عدم اللجوء إلى الممرضين او الصيدليات التي لا يديرها أطباء ، بل يجب زيارة مراكزنا الصحية ومستشفياتنا مباشرة"، كما طلبت من أولياء الأمور أن يكونوا على دراية بحالة أطفالهم والامتثال للإرشادات التي قدمها المتخصصون لتجنب هذا المرض.