تسجيل 16 حالة اختناق في "كلار" وصحة السليمانية تصدر جملة تحذيرات

شفق نيوز / أعلنت إدارة مستشفى "الشهيد هزار" في قضاء "كلار" بإدارة گرميان المستقلة ضمن إقليم كوردستان، يوم الجمعة، إصابة 16 شخصاً بالاختناق نتيجة موجة الغبار التي اجتاحت المدينة.

وذكرت إدارة المستشفى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "خلال ليلة أمس راجع المستشفى (16) شخصاً أصيب بحالات اختناق بسبب موجة الغبار"، مبيناً أن "جميع المصابين تلقوا العلاج الكافي وخرجوا من المستشفى".

وأضافت إدارة المستشفى أن "خلال ليلة أمس دخل (7) مصابين إلى المستشفى، نتيجة ثلاثة حوادث مرورية، ناجمة عن سوء الأحوال الجوية".

من جانبها، أصدرت المديرية العامة لصحة السليمانية، تحذيرات من تأثير موجة الغبار بشكل مباشر على صحة المواطنين، لافتة إلى أن استنشاق الهواء الذي أصبح حاراً ومترباً بشكل عام غير جيد لصحة الإنسان.

وشدد المديرية، في بيان ورد للوكالة، على ضرورة اتباع المواطنين الإرشادات الصحية، وأن بعض الأعراض ستظهر على المتأثرين وستؤثر على الشكل التالي:

1. يسبب حساسية من الحساسية واحمرار وحكة في الجفون.

2. حساسية الأنف وخاصة بطانة الأنف تصبح حمراء وملتهبة مما يسبب احتقان الأنف وضيق التنفس.

3. ضغط الدم والنزيف والتهاب الأذن الوسطى غالبا ما تكون نتيجة هذا الغبار وتؤثر على الشخص.

4. الأشخاص الذين يعانون من ضيق في التنفس والإمساك تزيد أعراضهم مع هذا الغبار.

5. غالبا ما يسبب تهيج الجلد والاحمرار والأكزيما.

6. يؤثر على الجهاز التنفسي والرئتين ويسبب السعال والعطس وعدم الراحة لأن هذه الجزيئات تحمل الجراثيم والبكتيريا.

وبحسب بيان صحة السليمانية، فبالإضافة إلى الأسباب والآثار، هناك العديد من الإجراءات الوقائية التي يجب على المواطنين اتباعها في المنزل وهي:

1. غلق الأبواب والنوافذ ونظف المناطق المتربة خاصة لمن هم في المنزل.

2. ارتداء القناع الواقي (كمامة) عند الخروج وتغطية مكان الإقامة بانتظام.

3. غلق الأبواب والنوافذ وعدم المغادرة إلا عند الضرورة القصوى.

4. تناول الكثير من السوائل، خاصة أثناء القيادة والخروج.

5. تناول الفاكهة والخضروات بانتظام.

6- يجب على المواطنين عدم الاختلاط بالكلاب والقطط ، وهو الأمر الذي يوليه المواطنون في الوقت الحالي أهمية كبيرة ، لأن الغبار مع فراء الحيوانات يسبب مشكلات.

وضربت عاصفة ترابية مساء أمس الخميس، مناطق واسعة من وسط وشمال وغرب العراق، وتسببت بعشرات حالات الاختناق ولاسيما بين الذين يعانون من أمراض الرئة وخصوصاً (الربو)، وفق مصادر طبية تحدثت لوكالة شفق نيوز.