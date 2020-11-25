تسجيل 12 حالة انتحار وتحرش جنسي في كوردستان خلال الشهر الماضي

شفق نيوز/ اعلنت مديرية العنف ضد المرأة في إقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن ارتفاع حالات الاعتداء والتحرش الجنسي في الإقليم خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تسجيل 8 حالات للتحرش والاعتداء الجنسي، إضافة إلى تسجيل 4 حالات انتحار وحالة حرق في شهر تشرين الأول الماضي".

وأشارت المديرية إلى "تسجيل 882 شكوى، كانت اعلى نسبة في أربيل بتسجيل 301 شكوى وتلتها دهوك بـ234 والسليمانية بـ186 وفي كرميان بـ115 ورابرين 24 وقضاء سوران بـ22 شكوى".

ورصد البيان ارتفاع حالات الانتحار والتحرش الجنسي ضد المرأة في شهر تشرين الأول مقارنة بشهر أيلول.