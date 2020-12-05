تسجيل 115 حالة إصابة جديدة بكورونا في منطقة الإدارة الذاتية بسوريا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم السبت، عن تسجيل ثلاث وفيات و ١١٥ حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطقها.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية، جوان مصطفى أنهم سجلوا ١١٥ حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي ٧٣ ذكور و ٤٢ إناث.

كما ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ١٤ حالة شفاء جديدة.

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أعلنت في وقت سابق من يوم السبت، حظراً جزئياً في كافة مناطقها يبدأ من يوم غد الأحد ولمدة خمسة عشر يوماً في إطار سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار كورونا في المنطقة.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٧١٧٩ حالة منها ٢٠٠ حالة وفاة و ١٠٥١ حالة شفاء.