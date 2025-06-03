تسجيل أول إصابة مؤكدة بالحمى النزفية في زاخو

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مديرية صحة إدارة زاخو المستقلة ضمن محافظة دهوك، اليوم الثلاثاء، بتسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية في المدينة، وذلك بعد تأكيد نتائج الفحوصات المختبرية التي أُرسلت في وقت سابق إلى العاصمة بغداد.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن المصاب شاب يبلغ من العمر 28 عاماً من أهالي المدينة، مشيراً إلى أن أعراض المرض بدأت بالظهور عليه قبل عدة أيام، ما استدعى أخذ عينات وإجراء فحوصات مخبرية أُرسلت إلى المختبر المركزي المتخصص في بغداد لتشخيص الحالة بدقة.

وأضاف المصدر، أن نتيجة الفحص ظهرت اليوم، وكانت إيجابية، مما يعني تأكيد إصابته بالمرض، مبيناً أن حالته الصحية توصف بالمستقرة حالياً، وهو يتلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل منزله، تحت إشراف ومتابعة صحية دقيقة من قبل الفرق الطبية المختصة.

واشار إلى أن المصاب يعمل راعياً في مجمع بيكوفا التابع لقضاء باتيفا شمال زاخو.