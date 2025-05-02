تسجيل أول حالة اصابة بالحمى النزفية في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة سرکار سورچی، يوم الجمعة، تسجيل أول إصابة بمرض الحمى النزفية في إقليم كوردستان خلال العام 2025.

وقال المتحدث في بيان اليوم، إن المصاب هو بائع لحوم يبلغ من العمر 42 عاماً من سكان قضاء كويسنجق التابع لمحافظة اربيل.

وأضاف أن المصاب يتلقى حالياً العلاج في أحد مستشفيات أربيل، وحالته الصحية مستقرة.

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها حسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراض المبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي في الجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.